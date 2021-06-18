Беременная Катя Осадчая не сидит на месте — ее рабочий график настолько насыщен и богат на громкие события, ведущая часто летает и совмещает работу с отдыхом, хотя расслабляться ей особенно никогда. Телезвезда блестит в ярких нарядах, которые ей очень идут. Поклонники в один голос отмечают — беременность ведущую очень украшает! К слову, интересное положение — не повод видмовлтися от роскошных вечерних туалетов. Так, Катя поделилась в Instagram эффектным фотосетом в пикантной блестящей вечернем платье с высоким разрезом. Черное платье из эластичной полупрозрачной ткани, щедро декорировано серебряными блестками идеально село по фигуре. Звезда дополнила наряд изящными открытыми босоножками на тонкой шпильке с трендовым квадратным мысом, а в качестве головного убора выбрали не любимый традиционный шляпка, а стильный тюрбан оттенка металлик. Она позировала, сидя на уютном диванчике и демонстрировала бесконечные стройные ножки, а также красовалась на балконе в лучах закатного солнца, показав фигуру в полный рост. "Светская лето. Перелеты, съемки … Съемки, перелеты", — коротко описала свой насыщенный рабочий график Катя.

Катя блистала в наряде и демонстрировала бесконечные ножки (фото: instagram.com/kosadcha) Поклонники засыпали ведущую комплиментами и не скупились на заслуженную похвалу. Какая вы красивая Вы невероятная Беременность вас сделала еще красивее Волшебная Красивая Катя — вся светится счастьем Шикарная Настоящая красавица Катя, вы прекрасны, вам подходит особое состояние Напомним, что ранее Катя Осадчая прогулялась по центру Киева в удобном и стильном льняном костюме.