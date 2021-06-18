Спустя 30 лет после распада СССР России пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству, — так на слова президента России Владимира Путина об «одном народе» отреагировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.Пишет РБК-Украина.

«Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Через 30 лет после распада Советского Союза, хорошо известного продолжающейся практикой «Тюрьмы народов» Российской империи, российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству», — заявил Цымбалюк в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Также сообщается, что Украина призывает Российскую Федерацию отказаться от незаконной оккупации Крыма, милитаризации Черного и Азовского морей и прекратить агрессию.

Выступая на заседании, дипломат указал на то, что продолжающаяся агрессия России против Украины имеет множество аспектов, будь то препятствие для свободы судоходства или ограничение на пересечение линии соприкосновения гражданскими лицами.

Цымбалюк также заявлял, что Россия отвела от границы с Украиной и территории оккупированного Крыма только 12 тысяч военных, хотя переброшены были свыше 100 тысяч.

Как ранее заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, членство Украины в Североатлантическом альянсе может стать «красной линией» для Москвы.