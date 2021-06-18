Россия отвела от границы с Украиной и территории оккупированного Крыма только 12 тысяч военных, хотя переброшены были свыше 100 тысяч.

Такое заявление в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ сделал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, пишет «Укринформ».

«Несмотря на сделанные российскими чиновниками заявления, было отведено лишь незначительное количество российских войск, не более 12 тыс. из переброшенных более 100 тыс.», — заявил он.

Цымбалюк также заявил, что России следует признать свою роль как стороны конфликта и начать содержательные мирные переговоры.

Как сообщалось ранее, саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику. А кроме того, Россию призвали отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Накануне Нидерландская прокуратура заявила, что военные самолеты Вооруженных сил Украины не могли сбить малайзийский Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.