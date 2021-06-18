Служба безопасности Украины не расследует продажу компанией Владимира Зеленского «Студия «Квартал 95» сериалов «Папик» и «100 000 минут вместе» российскому телевизионному каналу «СТС» в обход украинских экономических санкций.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Українських Новин.

«По результатам обработки Вашего запроса от 09.06.2021 года сообщаем, что по состоянию на сегодня (15 июня 2021 года) следователями органов безопасности уголовное производство по упомянутому Вами факту (продажа коммерческих прав на показ сериала «100 000 минут вместе» Студией «Квартал 95» телеканалу «СТС») не расследуется», — сказано в ответе.

До этого СБУ уже отказалась расследовать, как компании Зеленского удалось продать сериал «Папик» российскому телеканалу.

Напомним, СНБО заявил, что не намерен выяснять механизм продажи коммерческих прав на показ сериала «100 000 минут вместе» компанией «Студия «Квартал 95» российскому телеканалу «СТС» в обход действующих украинских экономических санкций. Одновременно с этим НАБУ засекретило информацию о наличии уголовного производства о продаже коммерческих прав на показ сериала.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь возмутился тем, что две трети всех сериалов, которые показывают на главных украинских телеканалах транслируются на русском языке.

