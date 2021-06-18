Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», передает «РБК-Украина».

По его словам, контакт подписан в 2019 году сроком на пять лет, он предусматривает формулу «качай или плати», Украина будет получать деньги за транзит, даже если «голубое» топливо не будет прокачиваться по украинскому трубопроводу:

«Например, если не будет транзита газа через Украину, если «Северный поток-2» будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» уже свершившимся фактом. При этом он отмечал, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.