Синдром разбитого сердца (такоцубо) — это редкий синдром острой сердечной недостаточности. Мы привыкли употреблять этот термин применительно душевной боли и обид, но на самом деле это серьезное заболевание, которое чаще всего поражает женщин после 55 лет.

Какими симптомами проявляется синдром разбитого сердца и как его можно лечить, рассказали в ТСН.

Как отмечают медики, симптомы такоцубо очень схожи с сердечным приступом и может иметь такие же серьезные последствия.Как он проявляется

Жжение в груди

Бледность кожи

Холодный пот

Ускоренное сердцебиение

Все эти признаки говорят о развитии кардиомиопатии такоцубо — острое заболевание сердца, которое связано с сильным эмоциональным и физическим стрессом. Впервые был описан японскими врачами в конце 20 века. У пациентов обнаружили сердечную недостаточность, напоминала инфаркт миокарда, но при этом коронарные артерии не имели атеросклеротического стеноза. Почти все пациенты пережили мощный стресс накануне госпитализации.

Позже ученые выяснили, что подобные симптомы были зарегистрированы врачами в США и Европе.Причины появления такоцубо

По данным ученых, точного механизма установить не удалось. Вероятно, стресс приводит к выбросу в кровь большого количества катехоламинов (гормона стресса) и у людей со склонностью к патологиям это вызывает диффузный спазм коронарных артерий и временное ишемическое нарушение левого желудочка. Пациенты жалуются на боль и давление в груди, одышку, а ЭКГ в момент приступа показывает инфаркт.

Отличить синдром разбитого сердца от других проблем с сердечно-сосудистой системой можно только с помощью коронарной ангиографии — визуализации коронарных артерий с использованием прямого рентгенологического контрастирования.Признаки синдрома разбитого сердца

Симптомы очень схожи с проявлением острой сердечной недостаточности или ишемической болезни сердца. Человек может чувствовать внезапная боль в груди, которая отдает в руку или плечо. Также возникает учащенное сердцебиение, снижение артериального давления, сложности на вдохе, бледность кожи, похолодание кожи и активное выделение пота.

Как показало одно из исследований, у некоторых людей синдром такоцубо может сопровождаться заболеваниями в области неврологии или психиатрии, а в некоторых — приступы может спровоцировать радостное событие (рождение ребенка, неожиданный подарок или свадьбы).

Чаще всего этим синдромом страдают женщины после 55 лет, в постменопаузе. В 9 раз реже он встречается у мужчин.Синдром разбитого сердца опасный для жизни

Несмотря на то, что этот симптом нарушает коронарные сосуды, он все равно очень опасен для жизни. После нападения пациенты обычно возвращаются к обычной жизни уже через пару недель.

Однако исследования показывают, что у 3% пациентов появляется осложнения в виде желудочковой тахикардии или диагностированного тромба. И медики считают, что этот синдром в острой фазе не менее опасен для жизни, чем сердечный приступ. Он может привести к острой сердечной недостаточности и даже к отеку легких. Количество летальных случаев -2%.Как лечат синдром такоцубо

После правильно поставленного диагноза медики применяют медикаментозную терапию. В основном используются бета-блокаторы и ингибиторы АПФ. Эти препараты положительно влияют на состояние коронарных сосудов, расслабляют их и усиливают кровоснабжение в сердечной мышце.

В качестве профилактики врачи рекомендуют избавиться от стресса, хотя в реальности это почти невозможно. Можно научиться справляться с эмоциями, спокойно воспринимать жизненные неурядицы и научиться противостоять стрессам.

Не следует подавлять свои негативные эмоции; Не стоит заниматься деятельностью, связанной со стрессом, если в этом нет необходимости; Рекомендуется выделять достаточно времени для отдыха. Жизнь в постоянном напряжении отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье; Физическая активность и здоровый рацион питания. Хотя бы несколько раз в неделю занимайтесь любым приятным для вас видом спорта и откажитесь от употребления жирной и жареной пищи, алкоголя, курения.

