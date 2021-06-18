Православные христиане накануне праздника Пятидесятницы, в Троицкую поминальную субботу, которая в этом году приходится на 19 июня, молятся об умерших. Эта поминальная суббота связана с днем основания Церкви – когда Дух Святой сошел на апостолов.

Православные молятся об умерших, чтобы Господь простил им их прегрешения, и верят, что Дух Божий касается не только живущих, но и усопших, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон«.

В пятницу вечером, 25 мая, накануне Троицкой субботы, во всех православных храмах совершается парастаc. В переводе с греческого это слово означает «ходатайство» – во время этого богослужения Церковь ходатайствует за «всех от века усопших православных христиан». То есть, в Троицкую субботу поминают всех, даже тех, с кем нет родственной связи, кроме некрещенных и самоубийц.

Верующие в этот день приносят в храмы панихиды, и раздают милостыню, с просьбой помолится о душах усопших. Люди вымаливают у Господа прощение грехов для тех, кто отошел к Богу, так как они уже не могут помочь своей душе.

В Греции суббота перед Днем Святой Троицы входит в число пяти так называемых «дней всех душ» – пяти суббот в церковном календаре, во время которых совершается общее поминовение умерших.

Известный афонский святой — преподобный Паисий Святогорец говорил, что лучшая помощь умершим – это их поминание на богослужении. «Заупокойные службы — это самый лучший адвокат о душах усопших. Заупокойные службы обладают такой силой, что могут даже вывести душу из ада…».

Напомним, ранее мы рассказывали, что в народе существуют различные верования и традиции относительно Троицы. Считается, что в этот день не стоит гулять свадьбы, важно воздержаться от работы на земле и в доме. Наши предки верили, что на Троицу особое наказание ждет тех, кто шьет, печет работает на огороде. На праздник нужно молиться, восхвалять Отца, Сына и Святого Духа, а также стараться не думать о плохом.