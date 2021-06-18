Праздник Троица, День Святой Троицы или так называемые Зеленые праздники каждый год празднуется в разные дни. Дата Троицы в 2021 году – зависит от даты Пасхи.

Пятидесятый день после Пасхи – это день, когда празднуется Троица. Троица 2021 пришлась на 20 июня.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает, что нужно знать о традиции, запреты и приметы на одно из самых главных христианских праздников.

Напомним, что Троица – официальное религиозный праздник Украины, поэтому в понедельник, 8 июня, будет официальный выходной.

Троица 2021: что нельзя работы, традиции праздника:

Накануне делают генеральную уборку дома, освящают зелень в церкви.

Этот праздник еще называют Зелеными праздниками (первые три дня после Троицы), потому что одна из традиций дня – украшать зеленью и цветами свои дома. Душистые цветы и зелень символизируют возрождение на Земле всего живого.

Зеленые праздники 2020 – веселый праздник, поэтому скучать в эти дни нельзя. Также под запретом оскорбления, ссоры и даже плохие мысли.

Запреты и приметы на Троицу 2021:

Основная запрет на Троицу – нельзя заходить в воду. Неделя накануне праздника считается Русальной неделей, когда в водоемах резвится нечисть. Поэтому ничего хорошего у воды в это время искать не стоит, говорят люди.

На Троицу незамужние девушки гадают на любовь: плетут венки и пускают на воду. Если быстро поплыл – к удачному году, медленно – будут встречаться трудности, затонул – жди беды.

Хорошая примета на Троицу – посвататься, тогда, мол, супруги жить будет счастливо и долго.

Как уже рассказывала НАРОДНАЯ ПРАВДА, День перед Троицей называют родительской субботой — принято ходить на кладбище, чтобы помянуть умерших.

В Духов день работать на земле было нельзя, но можно было искать в ней сокровища. Считалось, что в этот день земля обязательно подарит что-то ценное хорошему человеку.