В Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Об этом в комментарии «Обозреватель» заявил руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Андрей Никончук.

По его словам, третья платежка за газ будет появляться тогда, когда в этом возникнет необходимость, например случится аварийная ситуация, которую нужно будет устранить. И это может случиться в любой момент.

При этом, сколько будет стоить эта услуга, пока неясно. Ее граничную стоимость должен определить Кабмин.

Эксперт предполагает, что обслуживание сетей будет по формульной составляющей, ведь жители многоквартирных домов за распределение платят в зависимости от объема газа, который они потребили за предыдущий год.