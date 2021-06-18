Сегодня, 18 июня "Укрзализныця" добавила по 2 вагона к наиболее популярным поездов. В частности, речь идет о направлении из Ужгорода, Херсона и Одессы. Об этом сообщает пресс-служба УЗ. "Работа по обеспечению перевозок продолжается: по состоянию на пятницу добавлено еще по 2 вагона Ужгорода (поезд № 29), Херсон (поезд № 102), по одному вагону на Одессу (поезда № 105 и № 145) и один вагон на Попасную (№ 20) — билеты уже в продаже ", — говорится в сообщении. Кроме этого, за прошедшие сутки "Укрзализныця" пополнила склады поездов на 57 вагонов, равной вместимости 4 пассажирских поездов. По информации перевозчика, уже приобретено более 600 000 билетов. Всего на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов, что позволяет предложить пассажирам еще более 50 000 мест. Напомним, что в Украине появится новый поезд в Одессу, который начнет курсировать с 26 июня, делая в пути остановки в Виннице и Жмеринке. Добавим, что в УЗ объявили о назначении дополнительного поезда из Житомира и Винницы в Одессу, который начнет курсировать с 1 июля через день по нечетным числам.