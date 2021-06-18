Число тех, кто отравился в ресторанах одной сети в Харькове, увеличилось до 54 человек. И речь идет о тех, кто обращался за медицинской помощью.

Как сообщает Харьковский горсовет, 16 пострадавших — дети.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, всем поставлен диагноз — энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

«Сегодня» пишет, что из-за массового отравления уже открыто уголовное производство. В двух ресторанах сети берут пробы продуктов на бактерии группы кишечной палочки. В самой сети обещают возместить расходы на лечение и уверяют, что всю свою продукцию сдали на исследование.

Напомним, ранее сообщалось о 25 госпитализированных.

Как мы уже рассказывали ранее, 8 подростков были госпитализированы в больницу Ивано-Франковска с отравлением, в общежитии местного колледжа технологий и бизнеса, а также расположенных рядом жилых домах, произошла утечка неизвестного вещества.