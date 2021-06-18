В Украине зафиксировано 967 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы — 585 человек, умерли — 50, выздоровели 2312 человек.

За все время пандемии:

заболели — 2 228 192 человека,

выздоровели — 2 147 972 человека,

умерли — 51 952.

В Индии у пациентов, которые вылечились от COVID-19, начали фиксировать аспергиллез («зеленый грибок»).

Напомним, в Украине разрешили проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.