Из-за сильного ливня оказалась затопленной оккупированная Ялта. Ситуацию ухудшила река Водопадная, из-за обильных осадков она вышла из берегов. Напомним, в ночь на 18 июня сильный ливень затопил Днепр.

Об этом сообщила «глава администрации» города Янина Павленко, сообщает ТАСС.

По ее словам, вода подходит к хоззоне «Крымэнерго», если ее затопит, город останется без света.

Пророссийская чиновница отдельно добавила, что сильный дождь будет идти в городе весь день.

Telegram-канал Mash сообщает, что местные «власти» решили отключить водоснабжение, жителей просят запастись питьевой водой. Въезд в город закрывается.

https://www.youtube.com/watch?v=WUR2ejdmSfg&t=2s

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июня на Мариуполь обрушился мощный ливень с грозой и градом.

А в Керчи за ночь на 17 июня выпало полторы нормы месячных осадков — дороги и тротуары затопило водой. При этом утром 17 июня дождь в Керчи не утихал.