Родительская суббота 2021 отмечается 19 июня, в день накануне Троицы.

Также ее называют — Вселенская родительская суббота, в этот день поминают всех православных христиан — а не только родню и знакомых.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает об истории, традициях и запреты, которые нельзя нарушать в этот день.

Еще одно название этого дня — Троицкая родительская суббота, в честь самого праздника. В этот день происходит поминовение всех верных умерших, потому что сам праздник Троица — Сошествие Святого Духа — знаменует собой спасение всех людей, в том числе и тех, кто уже отошел в мир иной.

Троицкая родительская суббота 2021: дата поминального дня

Троица — праздник с незакрепленной, плавающей датой. А, следовательно, и дата Троицкой родительской субботы в 2020 году будет отличаться от дат предыдущих лет. В этом году это 19 июня.

Троицкая родительская суббота 2021: что надо делать

Во-первых надо молиться, неважно где — в церкви или дома, главное делать это искренне. Также советуют посетить могилы родных. Троицкая суббота не запрещает уборки на могиле, но желательно сделать это накануне. И во время визита нужно не забыть помолиться за душу покойного, призывают священнослужители.

Устроить поминальную трапезу. Только ни в коем случае не на кладбище. Поминальный обед готовится дома, куда и приглашают родных. Еда подается сытная, но простая, алкоголя — минимум. Можно приготовить любимые блюда покойного родственника.

Сделать что-то из того, что при жизни не успел покойник. Это скорее светский обычай, чем церковный. Но это хороший способ почтить память человека.

Троицкая родительская суббота 2021: что нужно нести в церковь

поминальную записку с именами всех, кого помянуть;

пожертвования: любые продукты, кроме мясных;

в церковной лавке можно приобрести на пожертвования лампадное масло и / или кагор (это вино пойдет потом для причастия верующих).

Троицкая родительская суббота 2021: что нельзя делать

Поминать самоубийц и тех, кто не крещен в православной вере. Чтобы почтить их память — можно подать милостыню и накормить птиц.

Креститься на памятники, фото и монументы.

Устраивать банкет, пить алкоголь на кладбище.

Оставлять на могилах еду, особенно алкоголь.

Поминать усопших злыми словами, говорить об их недостатках и грехах. Христианская вера велит прощать.

Ругаться и ссориться.

Можно убирать в родительскую субботу?

Если эти действия не заменяют собой молитву и посещение храма — это церковь не имеет ничего против этих простых бытовых действий.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, в июне 2021 украинцы будут отдыхать три дня подряд дважды — по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции.

Также, полнолуние 18 июня 2021 принесет всем знакам Зодиака очередную порцию испытаний. Астрологи уже успели назвать это событие переломным моментом и рассказали, к чему стоит готовиться разным знакам Зодиака.