Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 19 июня — столбики термометров поднимутся до 25-30 градусов.

По ее словам, свежее воздух будет на юго-западе Украины — на территории от Одесской области до Черновицкой области: 20-25 градусов.

Дожди в субботу пройдут в западных областях, а с обеда осадки продвинутся дальше, в восточном направлении. Дожди будут сопровождаться грозами, местами сильными ливнями, шквалом и градом. На востоке и в Сумской области без существенных осадков.

20-го июня в большинстве областей воздух прогреется до 26-31 градуса. В Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и местами в Одесской области 20-25 градусов.

Дожди на Троицу пройдут на западе, юге и местами в центральных областях Украины. В северной части и на востоке Украины — без существенных осадков.

В Карпатах в субботу — сильные дожди, 20-го июня — есть вероятность локальных осадков. На высокогорье около 13-18 градусов.

В Киеве в субботу есть вероятность дождей. Во время дождей — грозы, возможны шквалы и град. На Троицу в столице ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха будет высокой, 26-29 градусов. Также прогнозируется порывистый ветер.

Из-за сильного ливня оказалась затопленной оккупированная Ялта. Ситуацию ухудшила река Водопадная, из-за обильных осадков она вышла из берегов.

Напомним, в ночь на 18 июня сильный ливень затопил Днепр.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июня на Мариуполь обрушился мощный ливень с грозой и градом.

А в Керчи за ночь на 17 июня выпало полторы нормы месячных осадков — дороги и тротуары затопило водой.