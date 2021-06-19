Количество погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами в России выросло до девяти человек. Погибли два члена экипажа и семь парашютистов. Об этом ТАСС рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов. "На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", — сказал он. По словам Шемоханова, самолет находился в исправном состоянии и осуществлял четвертый вылет за день. "На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, значит они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он добавил газа, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазував и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлева и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перекинулись ", — добавил Шемоханов. По данным МЧС России, пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — средней степени тяжести, двое — в легком. Ранее сообщалось о семи погибших.