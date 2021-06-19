В оккупированной Ялте в результате потопа пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одной пропавшей без вести. Об этом сообщила в Facebook "голова" так называемой "администрации" оккупированной Ялты Янина Павленко. По ее данным, в результате ЧП получили травмы 18 человек. "Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт Краснокаменка) одна женщина пропала без вести — ведутся поиски", — говорится в сообщении. Кроме того, эвакуированы 608 человек (50 несовершеннолетних). В результате осложнения погоды, подтоплено 101 дом, откачана вода из 43. "Обесточены 7211 абонентов отключены от газоснабжения: 235 абонента. Подача воды во всем городском округе прекращена. С ночи организована раздача питьевой воды", — сообщила Павленко. Напомнив, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. Отметим, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.