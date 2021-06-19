Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о серьезном потоп в Ялте и Керчи в оккупированном Россией Крыма, где в результате наводнения уже погиб человек, назвав такие обильные осадки своего рода "небесной ответом" на мольбы крымчан о воде. Об этом Данилов заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, видео которого опубликован на Facebook-странице Офиса президента Украины. Комментарий в ролике раздался на 17 минуте 27 секунде. Данилов напомнил, что жители аннексированного полуострова длительное время испытывают проблемы нехватки воды, и постоянно ее просят. При этом чиновник отметил, что сейчас в Крыму из-за мощных ливневых дождей, которые шли в последние дни, воды получили даже больше, чем хотели. "Знаете, что Крымский полуостров очень много времени просил воды, и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинском Ялте, к сожалению, произошла такая вот … скажем так — Господь Бог дал Крыму слишком много воды сразу ", — сказал секретарь СНБО.

Видео: Данилов прокомментировал потопы в оккупированном Крыму за проливных дождей Нужно заметить, что подобный комментарий о природное бедствие оценили не все. В сети некоторые озвучили убеждение, что сарказм в таких ситуациях не уместен. А почему Карпаты лысеют? Ну … жестковато получилось Реинтеграция — это не только о территории, а о людях в первую очередь. Такой подход очень способствует. Днепр, кстати, тоже залило порядке. И не только. В любой ситуации надо оставаться — человеком. Просто сама природа уже говорит, что Рефиим это зло. А людей, так, жаль. Ранее сообщалось, что в оккупированной Ялте в результате потопа пострадали 18 человек, и известно об одном погибшем человеке и еще об одной пропавшей без вести, также были эвакуированы 608 человек.