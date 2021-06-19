Движение на трассе Киев-Чоп между населенными пунктами Кизлов и Буск полностью восстановлено. Патрульные обеспечили движение по всем полосам. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции во Львовской области. Пробка в несколько километров длиной в обе стороны трассы Киев-Чоп возник около 9:00 18 июня вследствие тройной ДТП — два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, перевозившим битум. Грузовик упал на бок и ее развернуло поперек дороги, серьезно осложнило движение на этом участке трассы. Водитель одного из легковых автомобилей скончался в больнице от полученных травм, а водитель грузовика госпитализирован. Напомним, ранее на трассе под Киевом произошла смертельная ДТП, в результате движение было ограничено. А в Винницкой области смертельное ДТП устроил пьяный полицейский.