19 июня в семье украинской певицы Джамалы праздник — ее младший сын Селим-Гирея празднует первый день рождения. В честь важной даты артистка поделилась в Instagram трогательными кадрами из семейного архива. На фото можно увидеть как маленького именинника, так и его трехлетнего старшего брата Эмира-Рахмана и саму исполнительницу с мужем Бекиром. Особенно милыми вышли кадры, на которых старший брат занимает младшего. "Я не знаю, как мы без тебя жилиБудь завждиХайырлы Яшлар олсун !! Любим", — подписала фото Джамала.

Джамала растрогала сеть нежными семейными кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa) Читатели искупали певицу в поздравлениях и теплых словах в комментариях. Многие отметили, что Эмир и Селим очень похожи друг на друга. Так похожи, как близнецы класнючий !!! Поздравляю вашу родину с праздником Счастье всей семье! Вы прекрасны Красавчики Замечательная семья! Какие же вы замечательные! Будьте всегда друг у друга! Несравненная серия фото. Как дети похожи на Вас Замечательный сынок !!! Хорошая семья !!! Что еще для счастья надо! Счастливы вместе! Пусть растет счастливым мальчиком! Огромного счастья и благополучия вашей семье! С именинником! Пусть растет здоровым, счастливым мальчиком и всегда радует родителей! Какая же славная семейка !!! Будьте здоровы и счастливы !!!! Два маленьких Джамальчика Какой же он хорошенький мальчик Ранее мы писали, что похудела Джамала поразила смелым фотосетом топлес.