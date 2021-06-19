Церковный календарь содержит имена мучеников и святых, которым посвящены дни. Считается, что ребенка нужно назвать именем того святого, в чей день он родился. Это приносит счастье, благополучие и небесное покровительство. В последние годы также появилась традиция давать детям двойные имена — обычное и то имя святого, которое выпало по дате рождения. Полный календарь именин по святцам в июля 2021 г. года — читайте в нашем материале ниже. 1 июля Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей 2 июля: Иван, Ян, Мария 3 июля: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма 4 июля: Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Феодор, Федор, Анастасия, Василиса. 5 июля: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Ульяна, Юлиана, Юлия 6 июля: Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Агриппина, Васса 7 июля: Антон, Никита, Яков, Ян 8 июля: Василий, Давид, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Теодор, Федор, Феврония, Ефросинья, Ливия, Федора 9 июля: Георгий, Давид, Денис, Егор, Иван, Павел, Тихон 10 июля Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Иванна, Яна, Жанна 11 июля: Василий, Герман, Григорий, Иосиф, Павел, Сергей 12 июля Павел, Петр, Симон 13 июля: Андрей, Варфоломей, Матфей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Динара 14 июля Алексей, Аркадий, Василий, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Ангелина 15 июля: Арсений 16 июля Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома 17 июля Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Феодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна 18 июля: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Люция, Эльза 19 июля: Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Виктор, Глеб, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Марта, Юлиана, Ульяна 20 июля Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Васса, Ефросинья 21 июля: Александр, Теодор, Федор, Феодосия 22 июля Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор 23 июля: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан 24 июля Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Елена, Илона, Ольга 25 июля: Арсений, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Симон, Теодор, Федор, Вероника, Мария 26 июля: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара 27 июля: Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор, Ян 28 июля: Василий, Владимир, Вольдемар, Агриппина, Матрена 29 июля: Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Яков, Алевтина, Валентина, Юлия 30 июля: Леонид, Вероника, Маргарита, Марина 31 июля: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян Напомним, ранее мы писали о том, когда не стоит посещать врача по лунному календарю на июнь 2021. А также мы рассказывали, какие праздники отмечать украинцы в июле 2021.