Стрессы и нервное напряжение, кризисные ситуации и переживания стали уже почти неотделимы спутниками современной жизни. Избавиться от них довольно сложно, но нужно научиться перестать волноваться по пустякам и не принимать все близко к сердцу. Как перестать переживать каждый день и начать жить прямо сейчас, рассказала врач-психолог Ольга Мирошникова в комментарии для издания "Сегодня". Перестаньте бороться с волнением Тратить свое здоровье и время на постоянные переживания и волнения — пустое дело. Тем более, что это не решит поставленную задачу. Стоит проанализировать причину ваших волнений, поискать решение. Если оно есть, то переживать не за что. Попросите помощи у близких Если вас что-то беспокоит и тревожит — поговорите об этом с родными и друзьями. Говоря неприятную ситуацию, вы сможете перестать волноваться. А порой сторонний взгляд на вашу ситуацию поможет вам понять, что не стоит волноваться. Любите себя В любой непонятной ситуации позаботьтесь о себе — прилягте, мысленно обнимите себя. Поставьте на первое место свой собственный покой и здоровье своих нервов. Используйте то, что дает вам состояние покоя — сделайте любимую процедуру, прогуляйтесь в любимую кофейню. Делайте то, что вы любите. Начните медитировать Медитация стала отличным способом успокоить нервы, улучшить настроение, избавиться от тревожности, агрессии и гнева. Как утверждают специалисты Центра здоровья и достижений в образовании, медитации помогают снять даже чувство сильной усталости. дышите правильно В состоянии стресса и напряженности сердце начинает биться гораздо быстрее, а дыхание становится частым. В такой ситуации организму нужна пауза и много кислорода. Выдохните и начните дышать глубоко и ровно — это поможет восстановить баланс. Найдите любимое занятие Если ваш день загружен под завязку и у вас полно любимых дел — времени на переживания останется не так уж и много. Хобби или захват является очень полезным инструментом избавления от волнения. Это может быть вязание, рисование, игра на музыкальном инструменте, йога, бег, чтение, даже просмотр сериалов — любое занятие, которое помогает успокоиться и приносит вам удовольствие. Не принимайте поспешных решений Хорошенько взвешивайте все «за» и «против» до принятия решения — это избавит вас от переживаний за то, что вы что-то сделали не так. Подумайте и задайте себе вопрос — нужно делать то, что вы наметили или нет. Попробуйте представить, что произойдет после принятия любого вашего решения — моделируйте жизненные ситуации. Напомним, ранее мы писали о том, что врач раскрыл важные секреты долголетия, которые работают. А также рассказывали о том, какие привычки могут лишить вас хорошего зрения.