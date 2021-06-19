В Польше минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, в пересчете увеличат на 1,5 тыс. Грн до 21,5 тыс. Грн (3 тыс. Злотых). Об этом сообщила пресс служба польского правительства. Какая зарплата в Польше? Так, перерасчет минималки состоится с 2022 року.Видповидно, этот показатель был привязан к средней заработной платы — в Совете министров приняли решение установить минимальный заработок в размере 60% от среднего. Кроме того, было установлено и минимальный размер почасовой оплаты труда. Он в 2022 году в Польше составит 19,6 злотых (около 4 евро) в час. Также в Польше на треть взлетела количество вакансий для украинских гастарбайтеров. Среди сезонных предложений наиболее распространенная — сбор ягод. Зарплата для сборщиков составляет от 20 до 39 тыс. Грн, при этом работать придется по 12-18 часов в день. Какая минимальная зарплата в Украине? В Украине месячная минимальная зарплата составляет 6 тыс. Грн, а почасовая 36,11 грн. А с 1 декабря 2021-му ее должны поднять до 6,5 тыс. Грн, почасовая — 39,12 грн. Кроме того, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении минимальных зарплат медиков. Он коснется как врачей, так и медицинского персонала. По словам президента, указ предусматривает, что врачи не могут получать зарплату меньше как 20 000 гривен. Средний медперсонал — меньше 13,5 тысячи гривен. Ранее мы сообщали, что названо возможную зарплату преподавателей президентского университета. Также, как вырастет зарплата украинский в ближайшие три года.