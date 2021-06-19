Троицу 2021 мы отпразднуем уже завтра, 20 июня. Одной из главных традиций этого дня является сбор и освящения в храме букета из ароматных трав, а также украшения дома зелеными ветками. Откуда возник такой обычай, какие травы должны быть в букете, и какой молитвой освятить символ праздника, чтобы в дом вошло счастье — читайте далее в нашем материале. Почему Троицу называют Пятидесятницей и с чем связано праздник Согласно Библии, на 50-й день после Пасхи Святой Дух сошел на апостолов в виде языков пламени. После чего ученики Иисуса Христа, чувствуя в себе божественный огонь, прославляли Бога неизвестных им ранее языках. С этого дня они нашли знания, которое было необходимо для проповеди христианства по всему миру. Традиционно в этот день пол в храмах и домах устилают свежей травой, раскладывают ветви клена и березы. В церкви освящают свежесобранные букеты. Как правило, это аир, любисток, мята, полынь, чабрец. После чего травы забирают домой, а прошлогодний букет не выбрасывают, а сжигают. Почему Троица связана с освящением свежей зелени Как объясняют этот обычай иерархи, березы и клены могут напоминать о дубраву Мамвре, где был дуб, под которым Святая Троица в виде трех ангелов появилась Аврааму. Этот обычай прошел сквозь века и сегодня зеленые ветви и трава символизируют победу духа над тленом. Считалось, что Троицк освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в доме нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней, поскольку считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается. Какой молитвой нужно освятить букет, чтобы привлечь счастье в дом Издавна в народе свято верили в силу троицких освященных трав. Букет, принесенный из храма, нужно сохранить у икон, чтобы его сила защищала вас от невзгод и болезней. Если же возможности посетить церкви нет, прочитайте молитву. Главное — вложите в слова искреннюю веру в благополучие вашего дома и семьи. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков. Что нельзя делать на Троицу Запрещено в большой праздник заниматься тяжелой физической работой. Убирать в доме нельзя, а готовить — можно. Нельзя шить, стирать, резать, стричься. Не следует копать землю, высаживать растения, косить траву, рубить деревья. Запрещается ссориться, ругаться, сквернословить, обижаться на близких, думать о плохом и грустить. Нельзя проводить венчания на Троицу. Согласно народным верованиям, лучше не купаться в водоемах, чтобы не затянули русалки. Ранее мы писали о все традиции, приметы и запреты на Троицу 2021.