Канада продлила запрет на поездки с США и остальным миром до 21 июля. Это вызвало недовольство компаний, а также законодателей в США. Об этом сообщает агентство Reuters. На Канаду оказывают давление компании и туристическая отрасль с целью ослабления запрета, введенного в марте 2020 для сдерживания распространения коронавируса, которое с тех пор ежемесячно продолжался. Но премьер-министр Джастин Трюдо твердо заявил, что граница будет оставаться закрытым до тех пор, пока 75% канадцев не получат первую из двух доз вакцины от коронавируса, а 20% — обе вакцины. Хотя Трюдо сказал, что Канада в основном достигла первой цели, официальные данные, опубликованные после его выступления, показали, что 73,4% получили первую дозу. Только 14,7% населения прошли обе прививки. "Даже полностью вакцинирован человек может передать COVID-19 тому, кто не вакцинирован", — сказал Трюдо репортерам, заявив, что Канаде необходимо избегать "дальнейших массовых волн". Запрет на поездки не влияет на торговлю товарами, но Статистическое управление Канады заявило, что общий объем экспорта услуг в 2020 году по сравнению с 2019 годом упал на 17,7%, а импорт услуг упал на 24,0%, частично через пограничные ограничения. Особенно сильно пострадали туристические и транспортные услуги. "Неспособность правительств США и Канады прийти к Соглашению об ослаблении пограничных ограничений … просто неприемлема", — заявили представители США Брайан Хиггинс и Билл Хьюзенга, сопредседателя межпарламентской группы Канады и США. Соединенные Штаты — крупнейший торговый партнер Канады. Харли Финкельштейн, президент канадской компании электронной коммерции Shopify заявил, что закрытие границы было неправильным решением. "Нам необходимо немедленно открыть границу для полностью вакцинированных путешественников", — написал он. Канадская торговая палата — национальная группа, защищающая интересы бизнеса — выразила сожаление по поводу чрезмерной осторожности Оттавы. В понедельник официальная Оттава сообщит, как планирует начать смягчение меры полностью вакцинированных канадцев.