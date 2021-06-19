18 июня свой день рождения отмечает Ксения Мишина — украинской актрисе и первой "Холостячци" исполнилось 32 года. Артистка поблагодарила всех за поздравления и рассекретила, где она празднует событие — как оказалось, в родном Крыму. В своем Instagram Ксения опубликовала милое и смешное фото с любимым Александром Эллерт и обратилась ко всем с теплыми словами. На снимке мужчина держит любимую на руках, они нежно смотрят друг на друга, смешно выдвинув при этом языки. На еще одном кадре именинница запечатлена с любимым человеком, сыном Платоном и мамой.

Ксения Мишина тронула милыми фото с Сашей Эллерт и родными в свой день рождения (фото: instagram.com/misha.k.ua) Актриса поблагодарила всех, кто вспомнил о ее праздник, и дала соответствующие пожелания. "Прежде всего хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, сегодня мой Директ просто разрывается от ваших теплых слов и красивых пожеланий. Я верю в то, что такие сформированы и проявленные ваши чувства не пропадают в пространстве, а обязательно материализуются и зачисляются в карму. Наверное, в своих прошлых жизнях я поступала правильно и делала счастливыми других, если в этом мне возвращается столько вашей теплоты. в свою очередь я хочу каждому из вас пожелать честных и мощных решений, пусть судьба не раз вам улыбнется, как улыбнулась мне в этой жизни. Свой новый год я объявляю годом любви, семьи, единения и стремление сделать счастливыми и светлыми жизни других. я хочу вернуть то, что приходит ко мне, не просто вернуть, а многократно умножить. я чувствую, что у меня появляется все больше ресурса это делать. А вы все очень сильно мне в этом помогаете! Люблю! Целую! Ваша 32-х летняя Мишина! »- трогательно написала знаменитость. А в видео, которые Мишина опубликовала в сториз, видно, что парочка с друзьями и членами семьи отправилась в оккупированный Крым — а именно, в Балаклаву. Там Ксения прогулялась с Александром, а вечером устроила веселую вечеринку. Также актриса показала милые нежности с избранником.

Ксения Мишина отметила день рождения в родном Крыму с любимым и родным Интересно, что 18 июня Эллерт поздравил любимую в своем Instagram — автор "Квартал 95" изложил забавный коллаж с актрисой и оригинальные слова приветствия. Однако уже 19 июня страница Александра оказалась то ли удалена, то заблокирована. Однако мы успели сохранить милое обращение ведущего к любимой. Он смешно написал обо всех "недостатки" Ксении и подчеркнул, что любит ее любой.

Александр Эллерт оригинально и с юмором поздравил Ксению Мишину с днем рождения (фото: instagram.com/ellert_a) "Она у меня настолько разная, что сегодня день рождения в Ксю, а во всех моих Ксю. В той, которая смеется … в той, которая рычит … и в той, которая фыркает и в той, которая зацеловывают. .. в той, которой нечего надеть и в той, которая раз в неделю прет домой пакеты с одеждой, которая через пару дней пожалуй уже нельзя надевать … в той, которая если ест в машине, то крошек больше, чем еды … в той, которая домашняя и в той, которая актриса … в 46 килограммах живет миллион разных Ксюш … и я им желаю увеличиваться в многогранности, но оставаться в 46 килограммах. Ксю! Люблю всех твоих Ксю! С днем рождения! " — поделился Эллерт. Напомним, ранее Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, выращенным с ее и Эллерт крови. Также экс-холостячка Мишина и Эллерт растрогали нежностью в сети.