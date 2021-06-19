Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Румынии Богдан Ауреску провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума. Дипломаты обсудили возможность усиления сотрудничества НАТО и Украины в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. Так, Кулеба инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины. Он также предложил оценить возможности усиления сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в бассейне Черного моря. Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры к созданию новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией. Ранее сообщалось, что в пятницу утром, 18 июня, в Одесский порт зашли два корабля НАТО. Кроме того, недавно Военно-морские силы Украины и Королевства Великобритании провели совместные учения PASSEX в акватории Черного моря.