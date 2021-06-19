Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят первыми в списке причин смертности. Треть смертей ежегодно происходит в результате инфаркта или инсульта. Кроме того, медики утверждают, что почти половина инфарктов — "тихие", и на их симптомы обычно не обращают внимания. Как распознать "тихий" инфаркт миокарда и которая малоизвестная признак об этом может подсказать, рассказали в издании WomanEL. Заподозрить развитие "тихого" инфаркта очень сложно, поскольку он не обладает классическими признаками сердечно-сосудистых проблем. Симптомы могут быть атипичными или почти отсутствуют. Также могут быть признаки, которые никак не будут указывать на проблемы с сердцем. Малоизвестный симптом инфаркта Одним из таких признаков медики назвали боль в челюсти. Он может быть легким или коротким, вызвать небольшой дискомфорт. Однако пациенты неоднократно заявляли, что накануне сердечного приступа у них было ощущение давления или сдавливания в челюсти. Такая боль иногда может быть похож на зубную и быть более резким. Если такая боль в челюсти сопровождаются другими свидетельство инфаркта миокарда, то к врачу нужно немедленно. Боль может сигнализировать об инфаркте: Зубная боль или боль в челюсти Дискомфорт или боль в шее Дискомфорт или боль в спине Неприятные ощущения, чувство жжения в груди Как отмечают медики, женщины боль в челюсти могут чувствовать чаще в нижней левой части. Стоит отметить, что этот симптом встречается чаще у женщин. И чаще, чем мужчины, они испытывают при инфаркте колющая боль в груди. Если же периодическая боль в челюсти не сопровождается другими симптомами, консультация врач все равно необходима, потому, что такие боли могут указывать и на другие заболевания — суставов или артрит. Напомним, ранее мы писали о том, что такое синдром разбитого сердца и почему этот диагноз также опасен как инфаркт. А также рассказывали о том, что медики назвали пять главных показателей здоровья.