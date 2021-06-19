Украинские предупредили, что обезвоживание (дегидратация) организма может привести к ряду неприятных симптомов. В частности, организм может перестать нормально функционировать. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины. Чем опасно обезвоживание организма? Обезвоживание организма — это тяжелое болезненное состояние организма, возникающее вследствие нехватки жидкости, необходимой для обычной жизнедеятельности всех систем и органов. Как определить обезвоживание? Так, специалисты объяснили, как определить симптомы обезвоживания и его избежать. По центра, на легкую или умеренную дегидратацию указывают следующие признаки: жажда сухость во рту; небольшое количество мочи при мочеиспускании темно-желтый цвет мочи сухая, прохладная кожа; головная боль; судороги мышц. Кроме того, знаками сильного обезвоживания являются: мочеиспускание менее четырех раз в день или отсутствие мочи очень сухая кожа; ощущение головокружения; учащенное сердцебиение; учащенное дыхание; запавшие глаза; сонливость, вялость, растерянность и раздражительность; кратковременная потеря сознания. Симптомы обезвоживания у младенцев и маленьких детей: сухость во рту; отсутствие слез при плаче; сухие подгузники в течение 3:00; запавшие глаза, щеки, мягкое источник на верхушке черепа; сонливость, слабость, вялость или раздражительность. Кроме этого, дегидратацию организма могут вызвать такие состояния организма: диарея, рвота, чрезмерное потоотделение, употребление диуретиков и др.

Фото: как уменьшить обезвоживание организма (facebook.com/phc.org.ua) Как уменьшить риск обезвоживания Для того чтобы защитить организм от обезвоживания, нужно :: Пить жидкость, когда есть ощущение симптомов обезвоживания. Если трудно пить, потому что плохо себя чувствуете, начните с маленьких глотков, а затем постепенно пейте больше. В течение дня пить достаточно, чтобы моча имела бледно-желтый или прозрачный цвет. Пить, когда есть больший риск обезвоживания. Например, если у вас рвота, обильное потоотделение или диарея. Также при любых симптомах обезвоживания в ЦОС советуют обязательно обращаться к семейному врачу. Ранее мы сообщали, что диетолог рассказала, как правильно есть фрукты. Также полный отказ от этого продукта может довести до инфаркта.