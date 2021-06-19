Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. С начала этого периода, 19 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ООС. В частности, вблизи Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. "У населенных пунктов Зайцево и Желтое зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа" Орлан-10 "с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ", — говорится в сообщении. Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военнослужащих ООС нет. На обстрел российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открыли огонь, отметили в пресс-службе. В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ДСНС Украины разминировали почти 15 гектаров территории и передали на уничтожение 265 взрывоопасных предметов.