Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи Владимира Путина и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Для этого в Лондон должна появиться "политическая воля". Слова Пескова цитирует ТАСС. По словам пресс-секретаря Путина, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. "Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломанные по инициативе Лондона", — сказал Песков. Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что встреча британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина возможна, если Москва прекратит свою "злонамеренную деятельность" против Великобритании и ее союзников.