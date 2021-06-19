В Украине к сезону грибов, который приходит в дождливое и теплое лето, важно помнить об особенностях «тихой охоты», и если в лукошко попадется несъедобный гриб, учитывать риски возможного отравления — вашего или другого, кто попробует ядовитые "лакомство". Ряд важных рекомендаций, а также симптомы, при которых гурманам может понадобиться неотложная медицинская помощь, дали в Минздраве на странице в Facebook. Также в ведомстве рассказали, что попасть в больницу возможно не только от собранных в лесу грибов, но и купленных на стихийном рынке. Правила безопасного сбора грибов Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Внимательно перебирайте и проверяйте их также дома. Слишком молоды или старые грибы легко перепутать с ядовитыми. Не собирайте грибы рядом с трассами, промышленными предприятиями или загрязненными территориями, ведь они впитывают ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы Для сбора грибов сухая погода — не лучшее время, поскольку у них тогда большая концентрация токсинов. После сбора грибов не затягивайте с приготовлением (лучше в течение суток), а уже готовые храните в холодильнике, но не более суток. Обваривают грибы в подсоленной воде не менее 3 раз по пол години.Яки симптомы отравления тошнота рвота резкая боль в животе диарея головокружение повышение температуры тела снижение пульса удушье судорога отток крови от конечностей (холодные руки и ноги) бред, появление галлюцинаций, главный биль.Що делать при отравлениях Сразу же после возникновения симптомов нужно вызвать "скорую". Отмечается также, что признаки отравления могут возникнуть не сразу после употребления, но даже в течение нескольких дней после. До приезда медиков промойте желудок обычной водой. Желательно соблюдать постельный режим и пить много жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины. Примите активированный уголь или другие сорбенты. Строго запрещено пить алкоголь, есть любую пищу или молочные продукты — это только ускорит всасывание токсинов. Напомним, недавно под Черниговом грибами отравились четверо детей, и двое из них умерли. Также мы писали о том, что осенью в Кривом Роге от отравления грибами умерла мама с дочкой — они два дня лечились дома самостоятельно, но это закончилось трагедией.