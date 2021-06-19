Администрация президента США Джо Байдена решила сократить число американских противоракетных систем на Ближнем Востоке. Военное присутствие США будет сокращено в Ираке, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal. США планируют вывести из Ближнего Востока восемь батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и сотни военнослужащих, которые поддерживают эти системы. По данным WSJ, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об этом решении наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману 2 июня. Источники отметили, что решение США может быть связано со снижением риска эскалации боевых действий с Ираном на фоне переговоров по ядерной сделки. Кроме того, WSJ пишет, что Россия и Китай, которые расширяют свой военный и экономический влияние на Ближнем Востоке, могут расценить вывода войск как возможность усилить свои позиции. Напомним, после вывода из Афганистана иностранного контингента армия страны готовится к атакам талибов. Они окружают позиции силовиков и врываются на территории, контролируемые правительством. Отметить, союзники США в Европе просили отложить отвода американских войск из Афганистана. Им нужно больше времени и поддержки для выхода. Как сообщало РБК-Украина, есть риск, что Афганистан станет убежищем для террористов после отвода войск НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.