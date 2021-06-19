Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим польским коллегой Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума. Дипломаты обсудили строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины. Министры подтвердили, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозы для безопасности обоих стран и Европы в целом. Дипломаты скоординировали позиции по противодействию его воплощению. Кулеба также выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО. "Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепление обороноспособности нашего государства", — говорится в сообщении. Отметим, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудили сотрудничество двух стран по борьбе с угрозой для энергетической безопасности Европы. В частности, они обсудили противостояние "Северному потоку-2". Как отмечает Дмитрий Кулеба, условием запуска "Северного потока-2" должно быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.