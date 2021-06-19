Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал убытки от наводнения в Ялте катастрофическими. Из-за дождей реки вышли из берегов. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости. "Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит", — сказал он. В Ялте также запрещено купаться, а 46 пляжей города нуждаются в очистке. Кроме того, в Ялте к северу отложили восстановления подачи питьевой воды, поскольку она стала мутной. Ее отключили еще вчера 18 июня. Оккупанты объявили 18 июня в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу. Напомнив, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одной пропавшей без вести.