В Иране 18 июня прошли выборы президента. Согласно предварительным результатам, объявленным Министерством внутренних дел страны, лидирует Сейед Ибрахим Раисе. Об этом сообщает Mehr News Agency. Так, Раисе лидирует с 17800000 голосами. Следующими идут Мохсен Резаи с 3300000 голосов, Абдольнасер Хеммати с 2400000 голосов и Газизаде с 1 млн голосом. По данным министерства, всего в президентских выборах приняли участие 28600000 человек. Действующий президент Ирана Рухани уже встретился с Раисе и поздравил с победой. Кто такой Ибрагим Раисе? Как пишет BBC, Раисе известен своей антизападной риторикой и считается близким к Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Аятолле 82 года, и многие пророчат ему в преемники именно Раисе. Он на 20 с лишним лет моложе, и до назначения верховным судьей в 2019 году занимал посты генпрокурора и заместителя верховного судьи.

Раисе в 1988 году был одним из четырех судей, которые заседали в так называемых "комиссиях смерти» и отправили на казнь десятки тысяч человек. В 2017 году он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани.

Два года назад США добавили Раисе в список санкций. Ранее в МИД Украины заявляли, что позиция иранской стороны по расследованию катастрофы самолета МАУ может измениться после президентских выборов в Иране 18 июня.