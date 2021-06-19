Вертолет разбился на юго-западе Ирана. Он перевозил урны для голосования после президентских выборов в стране 18 июня. Об этом сообщает государственное иранское агентство IRNA. В результате этого происшествия погиб пассажир вертолета, который был одним из охранников бюллетеней. Еще несколько человек получили ранения. "Все раненые доставлены в больницу, но некоторые из них находятся в критическом состоянии", — говорится в сообщении. Точная причина аварии расследуется, но по предварительным данным, авария произошла из-за падения давления в двигателе вертолета, который совершил вынужденную посадку в сложной местности. Напомним, в Иране 18 июня прошли выборы президента. Согласно предварительным результатам, объявленным Министерством внутренних дел страны, лидирует Сейед Ибрахим Раисе.