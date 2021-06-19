В Никополе масштабные поиски 15-летней девочки, которая пропала пять дней назад, завершились ужасным результатом — тело подростка обнаружили в кустах за зданием в промышленной зоне. Об этом 19 июня передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области. Все эти дни школьницу разыскивали правоохранители, бойцы ДСНС, Нацгвардии и волонтеры. Сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию 15 июня. По словам ее матери, дочь накануне вечером ушла гулять и не вернулась. "На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции — ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться девочка ", — рассказали правоохранители.

В Никополе на пустыре в промзоне обнаружили тело пропавшей 15-летней девочки (фото: dp.npu.gov.ua) И вот теперь тело подростка обнаружили на пустыре за брошенной зданием в промзоне. Девочка была мертвой. Разыскать тело помог кинолог со служебной собакой — бельгийской овчаркой по кличке Бес.

Девочку-подростка разыскивали 5 дней (фото: dp.npu.gov.ua) Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы. Других подробностей в полиции не сообщили.

Видео: в Никополе обнаружили тело 15-летней девочки после 5 дней поисков Ранее сообщалось, что в июне под Днепром в коллекторе нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика, о пропаже которого его мать рассказала только через четыре дня. Расследование показало, что ребенка задушил поклонник матери за то, что она отказала ему в близости.