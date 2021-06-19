Сборная Франции в группе F не смогла обыграть во втором туре Евро-2020 Венгрию — 1: 1. Интрига в группе смерти сохраняется до последнего тура. Подробнее о матче — в материале РБК-Украина. Матч проходил в венгерской столице Будапеште. Причем условия для игроков были крайне сложными — жара более чем в 30 градусов. В итоге для футболистов устраивали водопой, а в середине тайма капитану Венгрии Салаи и вовсе стало плохо, после чего он продолжить игру не смог. Что касается самой игры, то французы имели преимущество как в игровом плане, так и по моментам. Уже на 13-й минуте Венгерский кипер Гулачи совершил два шикарных сейвы от Бензема и Гризманн, правда последний в итоге оказался в офсайде. А под конец первой 45-минутки шикарный пас от Мбаппе запорол Бензема, не попал с ходу в створ метров с 10. Казалось, что вот-вот французы забьют, но отличились венгры. Уже в компенсированное к первому тайму время левый защитник Венгрии Фиоло убежал с центра поля от двух французских защитников, вбежал в штрафную и мощно пробил в ближний угол ворот Льориса — 1: 0. Во втором тайме французы понеслись отыгрываться, но смогли создать по-настоящему опасный момент лишь на 59-й минуте. Дембеле, только двумя минутами ранее появился на поле, сместился с угла штрафной и выстрелил в ближний угол. Спасла венгров штанга. А через семь минут уже никто помешать Гризманн сравнять счет не смог. Мбаппе прострелил, Орбан не смог вынести мяч, а нападающий "Барселоны" вонзил мяч в сетку — 1: 1. Однако этот гол остался последним в матче и закрутил интригу в группе перед последним туром. Лидируют пока французы, у которых 4 очка. В Венгрии один балл, но даже он позволяет сохранить, хоть и минимальные, шансы на выход. Сегодня в 19: 00 сыграют другие участники группы F — Германия и Португалия. Напомним, в первом туре в данном квартете Франция минимально обыграла Германию 1: 0. В том матче автогол в пассиве Хуммельса. В другом матче Португалия обыграла Венгрию 3: 0, хотя первый гол встречи был забит лишь на 84-й минуте.