Сейчас самый сезон вкусных и спелых фруктов. И, конечно, сезонные фрукты полезные. Фрукты — это витаминная бомба, они полны клетчатки, витаминов и минералов. А еще они сочные и вкусные на вкус! Как же есть их с пользой для здоровья и фируры рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк в своем Instagram. Фрукты помогают укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ, очистить организм от шлаков и токсинов, укрепить стенки сосудов. Но в то же время они могут вызвать расстройство пищеварения, брожения и повышенную кислотность шлунка.Так давайте разберемся, как правильно есть фрукты, чтобы получать от них только польза для здоровья.Исты их надо только на пустой желудок! Тогда они дают море энергии и играют важную роль в детоксикации вашего организму.Фрукты — это не десерт! Это отдельный прием пищи. Когда вы съели кусочек плода на пустой желудок, он оттуда непосредственно идет в кишечник и там отдает всю свою пользу и ценность. Процесс переваривания занимает всего 30-40 минут.

Иллюстративное фото (pexels.com) А если место там уже занято другой пищей, то ему ничего не остается, как ждать своей очереди и попутно гнить, превращаясь в кислоту.Вид контакта фрукта с другой пищей, вся пища начинает псуватися.Исты их нужно умеренно. Переедание фруктов может угрожать расстройством желудка и обострением гастрита или виразки.Ставтеся к себе с заботой и тогда ваш организм ответит вам тем же! Ранее нутрициолог рассказала, почему не стоит худеть на одном беконе.