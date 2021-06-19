Токио отменит все массовые мероприятия по пересмотру Олимпийские игры. Решение принято, чтобы снизить риск заражения коронавируса. Об этом сообщает AFP. В японской столице было запланировано шесть смотровых площадок. Однако организовывать там массовые просмотры не будут. "Мы решили закрыть эти площадки для просмотра соревнований в прямом эфире, которые собирают много людей. Мы будем шире использовать Интернет, чтобы создавать захватывающую атмосферу игр", — сказал губернатор Токио Юрико Коикэ. Ранее сообщалось, что в Японии медики выступают за проведение Олимпиады без зрителей. РБК-Украина писало, что есть два условия, в связи с которыми на Олимпиаду в Токио могут допустить зрителей.