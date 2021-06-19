В течение прошлой недели на оккупированные территории Донбасса последовали 14 грузовиков гуманитарной помощи. Их пропустили через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье". Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ. Так, в грузовиках была гуманитарная помощь от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. "Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены 216,7 тонны груза, в частности, строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы", — говорится в сообщении. РБК-Украина писало, что Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.