Афганистан столкнулся с масштабным наступлением боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили не менее 30 афганских районов. Об этом сообщает Reuters. Наступление талибов начался на фоне вывода американского военного контингента с территории Афганистана. Боевики наступают в 28 из 34 провинций Афганистана, а в последние недели талибы начали нападать и на другие территории. Как рассказал представитель сил безопасности Афганистана, в последние недели в результате ожесточенных боевых действий афганские военнослужащие, мирные жители и талибы потерпели чрезвычайно большие потери. Однако никаких деталей он не предоставил. В то же время газета Hashte Sobh со ссылкой на местные источники сообщила о том, что после захвата "Талибаном" района Бахарак боевикам удалось взять контроль еще над пятью районами провинции Тахар. Сегодня глава совета провинции заявил, что к талибам перешли районы Банги, чал, Хазар смаху, Янги Кала и намак Аб. Напомним, США хотят вывести американских военных из Афганистана до 11 сентября 2021 года. В Пентагоне заявляли, что вывод войск США из Афганистана идет с опережением графика.