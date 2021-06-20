Погода в Украине в июле будет довольно изменчивой, считают синоптики. Ожидаются периоды с дождями, сильной жарой, грозами и даже бурей. Что будет с погодой в Украине в июле и августе — читайте ниже в нашем материале. Какая погода будет в июле По словам народного синоптика Леонида Горбаня, июль начнется с дождей, а потом лопнет сильная жара. "Начало июля будет дождливым, с 4 по 8 июля стоит ожидать аномальной жары, а 11-12 июля придут дожди и бури. С 18 до 28 июля вернется жара, с 25-го числа ожидаются грозы. Такая погода продержится до конца месяца", — пишет синоптик. Согласно же прогноза ресурса Gismeteo, первая половина июля будет с умеренными температурами. Синоптики аномалий не обещают, а вот последняя декада июня будет жаркой (более +30 градусов), с дождями и грозами. По крайней мере, такой прогноз дают синоптики для Киева.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua) Каким будет август По прогнозу Леонида Горбаня, в последний летний месяц сильная жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом августа обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени". "1-3 августа ожидается сильная жара, одновременно грозы и бури. С 11 по 14, а также 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 до 21 и с 23 до 26 августа — жарко", — уточнил синоптик. Ранее мы писали, когда в Украине следует ожидать сильной летней жары со значениями 35 градусов и даже выше. Также синоптики рассказали, какой будет в Украине погода на Троицу — где пройдут дожди и грозы.