На побережье Азовского моря есть много локаций, которые не входят в списки популярных мест для отдыха. Однако там есть все необходимое для отличного отдыха — чистая вода, море, песчаный пляж и доступные развлечения. В некоторых таких локациях есть памятники архитектуры и крепости. А вот цены в таких местах — достаточно скромные. Какие курорты на Азовском море, где можно прекрасно отдохнуть и недорого, рассказали в издании Dnepr.info. Новопетровка Это поселок за 12 километров от Бердянска с длинной полосой песчаного пляжа, которая тянется почти два километра. Отдых в Новопетровцы подойдет тем, кто устал от городского шума и хочет побыть в тишине. В поселке есть все необходимое для комфортного отдыха — рынок, магазины, аптеки и кафе. Рядом есть даже совершенно дикий пляж. В начале лета температура воды обычно уже около + 20 градусов, в августе доходит до +30 градусов. Именно бюджетное жилье можно арендовать за 100-150 гривен в сутки с человека. За номер в гостинице или пансионате со всеми удобствами придется выложить от 500 гривен в сутки. Из развлечений — поездки и экскурсии в Бердянск и в руины Петровской крепости. Приморск Небольшой городок в Запорожской области. Здесь есть рынки, магазины, банкоматы и скверы для прогулок. Все оборудованные пляжи находятся на территориях баз отдыха, и там есть бары, кафе и дискотеки. В частном секторе здесь можно арендовать жилье от 100 до 250 гривен в сутки с человека. Однокомнатная квартира обойдется от 500-600 гривен с человека. Номер в гостинице или базе отдыха со всеми удобствами стоит от 700 гривен, а люксы — от 1200 гривен. Из развлечений — экскурсии на Обиточная косу, Бирючий остров и в заповедник "Аскания-Нова". В самом городе есть Свято-Троицкий храм, который признан памятником архитектуры и Приморский краеведческий музей. Набережное Еще один поселок с длинной береговой линией песчаного пляжа. Оно находится недалеко от Обиточной косы. В поселке функционирует около десятка баз отдыха, но есть варианты проживания в частном секторе. Население этого поселка не превышает 100 человек. Это место также подходит для любителей тихого, спокойного и уединенного отдыха. На базах отдыха есть магазины и кафе, а вот за развлечениями придется поехать в Приморск. Из достопримечательностей — ландшафтный заказник "Обиточная коса", оазис дикой природы. Здесь можно увидеть бакланов, чаек, диких уток, фазанов и цапель. Стоимость проживания стартует от 200 гривен в сутки за человека в частном секторе до 800 гривен за двухместный номер на базе отдыха.

Обиточная коса (Фото: Anatoliy Volkov) Приморский должностей Находится в Приазовском районе Запорожской области. Есть бары и кафе, магазины и аптеки, но целом инфраструктура развита слабо, большинство заведений закрываются рано. Есть несколько баз отдыха, где есть стандартные морские развлечения — горки, "таблетки" и "банан". Из развлечений — поездки в заповедники "Каменная Могила", "Аскания-Нова" или на остров Хортица. Есть поездки в аквапарк в Кирилловке. Аренда жилья в частном секторе стартует от 100 гривен, за номер с удобствами на базе отдыха просят 650 гривен в сутки. Новоконстантиновка Находится рядом с Приморским посадом и имеет еще одно название — Тубал. Пляж здесь песчаный, а прямо рядом с деревней известные грязевые лиманы и 17 минеральных источников. Есть жилье в частном секторе, от 100-150 гривен за человека в сутки. А есть номера на базах отдыха — от 500 гривен. В поселке есть кафе и магазины, а на территории баз отдыха есть зоопарк, кинотеатры, а по вечерам — пляжные дискотеки. Из развлечений — поездки в албанскую усадьбу, Приморск или в заповедник "Каменная могила". В поселке также палаточный городок со всеми удобствами. Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит именно бюджетное жилье на курортах Украины. А также рассказывали о том, где в Украине находится уникальное розовое озеро.