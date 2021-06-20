День отца в Украине отмечается официально совсем недавно, всего с 2019 года, хотя в его история в мире началась более 100 лет назад. Празднуется он в третье воскресенье июня, и в 2021-м дата приходится на 20 июня. Мы подготовили в подборке ниже милые открытки, добрые стихи и теплые пожелания в прозе и в смски, которые подойдут и сыновьям, и дочерям. Эти теплые строки и знаки внимания любимым папам в и их международный профессиональный день напомнят о ваших чувствах, помогут показать вашу любовь и заботу. Поздравление с Днем отца в листовках, стихах и прозе

Мой мудрый и умный папа, тебе хотели уже багато.Бажалы радости и удачи, здоровья и успехов в придачу, Изобилия хорошего в Родиния мира в твоей краини.Я тебе тоже этого желаю, Люблю, папочка, и поважаю.До пожеланий добавлю свое Ты остались таким, как есть.

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Ты, мой папа самый лучший, Сильный, добрый и родной, Терпеливый и мощный, Знай, что я всегда с тобой! Я люблю тебя, отец, и горжусь, что мой отец -Это в жизни победитель, это настоящий боец!

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Быть хорошим папой — ответственная работа, и ты с ней справляешься на все сто! Ты — мой пример для подражания, моя опора и защита. Поздравляю с Днем отца, милый папа, будь счастлив и всегда здоров!

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Горжусь, что я папина дочка! О чем хочу говорить каждую новую рядокГотова тебе присвятити.Нехай яркое солнце успихуСяе всегда на шляху.Бильше веселья и смеха, а лучше всего — впереди!

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Приветствую тебя, папа, С праздником тебя! Будь здоров и счастлив, Береги себя.

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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

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Спасибо тебе, папа, за душевное тепло, за человечность твою и неисчерпаемый добро, за руки твои рабочие и бессоннице ночиЗа то, что растили, за щедрый хлеб на столиНехай Господь Бог тебе здоровья и силу дает, Зозуля сто лет тебе в саду накукует !

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Папа мой милый, дорогой, хороший.Дуже я хочу тебя буть схожий.Нижний и добрый, мужественный и сильный, умный, веселый и супернадийний.Обнимаю и целую я тебя в святоТы лучший в мире, мой хороший папа!

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По твоей сильной спиной, как за высокой стеной! Папа, ты — опора наша.Любим тебя до мурашек!

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Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощению. Я тебя очень люблю!

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Ты — лучший в мире папа, в этом сомнений нет! И с праздником пап приветствует, твоя любящая семья!

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Быть прекрасным папой — это очень важная работа. Ты, мой отец, стал примером для меня. Научил верить в жизнь, наслаждаться каждым мгновением и постоянно совершенствоваться. Благодаря тебе я стал сильнее и мудрее. Поздравляю с твоим днем, желаю тебе счастья, здоровья и благополучия.

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Папочка, желаю счастья и здоровья, состоит пусть все беспрепятственно, Благосостояние будет дома и на работе, Живи сто лет без бед и без забот!

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Здесь не важен Дипломом билетик с зарплатой Всем дано стать отцом, но не каждому — папой! Поэтому всем тем из родителей, кто детьми гордый и славный, Дарим море стихов, Поздравлений цунами!

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*** Кстати, дата празднования Дня отца 20 июня этого года совпала с большим христианским праздником Троица, и если вы еще не успели поздравить родных и близких с Пятидесятницей, то этот материал будет кстати. А еще в этот день отмечают свой профессиональный праздник работники медицинской сферы, поэтому не забудьте 20 июня поздравить наших врачей с Днем медика, поблагодарив их за непростую и очень важную работу.