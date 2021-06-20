Растеряться в современном стремительно меняющемся мире моды не так уж и сложно — гипервибир затрудняет принятие решения в пользу покупки тех или иных вещей, поэтому важно разбираться в тенденциях и течениях, чтобы не спасать среди большого количества возможных вариантов. Стилист Анна Пономаренко перечислила в Instagram важнейшие современные тенденции в мире моды, которые актуальны в любой ситуации. Экологичность. Меньше потребления, рациональность в покупках, больше ответственности, переработанные материалы, новую одежду из старого, экологическое производство, более дорогую одежду для обеспечения достойной оплаты труда сотрудников швейных фабрик — это все об этом; Винтаж, секонд-хенд — это продолжение предыдущего тренда. Зачем делать новое, если старое еще можно использовать? Ресейл платформы во всем мире набирают популярность и наступают на пятки модным онлайн магазинам;

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Агендернисть. То есть, женские одежды. Один из самых масштабных трендов в обществе — важность личности, а не сексуальная ориентация, половая принадлежность и т. Д. Это социальный тренд. Комфорт. Кроссовки, спортивные костюмы и велосипедки с нами надолго. Вырвавшись из тисков формальной одежды, люди пока не планируют в них возвращаться. Отсюда мягкие фактуры, трикотаж, расслабленность в силуэтах. Напомним, что ранее стилист Екатерина Ионова рассказала о выборе летнего гардероба для жарких дней.