Гороскоп на лето 2021 обещает четырем знакам Зодиака большую удачу в денежной сфере. Эти везунчики смогут ощутимо пополнить свои счета, да так, что даже сами удивятся. Кто наиболее везучие представители зодиакальных созвездий — узнайте ниже из нашего материала. Об этом пишет ТСН. рак Хотя Рак и встретит лето в плачевном материальном положении, спустив накопленные запасы на отпуск или решения других важных вопросов, вскоре все изменится. Вы получите предложение выгодного подработки, из разового может перерасти в постоянный. Астрологи говорят, что скоро вы сможете вести беззаботный образ жизни и ни в чем себе не отказывать. Лев Льва ждет карьерный прорыв, с которым закономерно придет и повышение заработков. Новая должность подарит вам как минимум двойной оклад, уверены астрологи. Главное для вас — держать марку и не разочаровывать руководство, которое вам доверило новые полномочия и большую ответственность. Весы Весам придется, как ощутимо потратиться, так и хорошо заработать. Но расходы будут приятными и необходимыми — на отдых и оздоровление. Вы сможете восстановиться и с новыми силами с лихвой не только вернуть потраченное, но и приумножить капитал. А все благодаря вашему профессионализму — начальство просто не сможет не заметить вашу исполнительность. Стрелец Стрелец сможет укрепить свое материальное положение благодаря режиму разумной экономии, который вы сможете включить в это время. Оплачивать ваши профессиональные усилия начальство будет по высочайшему разряду, а тратить деньги направо и налево вам не захочется. Уже к концу лета у Стрельца получится собрать приличную сумму. Ранее астролог Павел Глоба рассказал о знаках Зодиака, жизнь которых перевернется до конца июня 2021. Также астрологи рассказали каждому знаку Зодиака, как добиться в июле 2021 огромных успехов.