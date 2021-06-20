Отдых на природе в летний период часто сопровождается приготовлением шашлыков на мангале или гриле. И даже у самых опытных кулинаров бывает неприятный момент, когда мясо пригорело или вылетело из решетки в уголь. Не стоит выбрасывать такое мясо, поскольку есть несколько способ его спасения, а заодно и загородного пикника. Как это сделать, рассказали в статье Ukr.Media. Срезать обгоревшие кусочки Самый простой способ спасти шашлык — срезать обгоревшие кусочки мяса. С курицы или рыбы можно ножом аккуратно соскрести нагар ножом или просто снять обгоревшую кожицу. Изменить рецепт приготовления Если испорчено довольно много мяса, то есть другой вариант — поменять основное блюдо. Кусочки свинины или говядины обрезать от пригоревшей корки, опустить в бульон и потушить. Курицу или рыбу можно порезать на чистые кусочки и пустить на бутерброды. Смешать мясо с зеленью и выложить на подсушенный хлеб. Спасать стейки немного труднее, но тоже реально — нарежьте их полосками или кубиками, замочите в любимом соусе. Мясо впитает влагу и специи и снова станет сочным. Используйте эти кусочки мяса для пирога, пасты или жаркого. Можно приготовить бефстроганов. С сухой свинины можно сделать жареный рис или жаркое. А еще можно мясо измельчить до состояния паштета, добавить зеленый лук, чеснок и капусту — и получите отличную намазку для бутербродов. Как избежать ошибок при жарке мяса Готовьте длиннее и на слабом огне. Так мясо будет сочным, и вы сможете избежать пересушивания. Не спешите обрезать жир с мяса. Не срезайте жир с мяса перед приготовлением — сделайте это после приготовления. Жир задержит влагу и придает блюду сочности. Не играйте в многозадачность. Одной из причин, почему мясо пригорает или становится сухим — это невнимательность повара, который отвлекается на приготовление другого блюда, телевизор, социальные сети и разговора. Напомним, ранее мы писали о том, как быстро замариновать шашлык простыми способами. А также рассказывали о том, с какими продуктами нельзя сочетать шашлык.