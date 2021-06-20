В Министерстве здравоохранения Украины призвали людей, которые вакцинировались от коронавируса, сообщать об этом в социальных сетях. Для этого к посту надо добавить знак "Я вакцинуюсь". Об этом МЗ написал в Facebook В Минздраве расписали шаги, как нужно сообщать о вакцинации "В Украине уже сделали более 2 млн прививок от COVID-19, и, если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации, расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку" Я вакцинуюсь "к фотографии Профиль Facebook ", — говорится в сообщении. Напомним, в Украине с начала прививочной кампании сделали 2056499 прививок против коронавируса. Всего привито 1700711 человек. Так, одну дозу получили 1700709 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 355 790 человек Ранее сообщалось, что в Киеве власти рассматривают возможность организации работы Центра вакцинации от коронавируса в будние дни. Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 852 новых случаев заболевания коронавирус.